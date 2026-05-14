Iğdır Devlet Hastanesine yeni MR cihazı

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'ne modern teknolojiye sahip yeni bir MR cihazı eklendi. Bu cihaz sayesinde hastalara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bünyesine yeni MR (Manyetik Rezonans) cihazı kazandırıldı.

Konuyla ilgili olarak Hastane yönetimince yapılan açıklamada, "Modern teknolojiye sahip yeni cihazımız sayesinde vatandaşlarımıza daha hızlı, kaliteli ve güvenilir görüntüleme hizmeti sunulması hedeflenmektedir. Tanı ve tedavi süreçlerine önemli katkı sağlayacak olan MR cihazımız, sağlık hizmetlerimizin güçlenmesine büyük destek olacaktır. Yeni cihazımızın ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Açılış programına, İl Sağlık Müdürü Dr. Abaset Bağcı, Başhekim Uzm. Dr. Cafer Koçak ve yöneticiler katıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
