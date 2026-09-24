Haberler

Iğdır'da hayvan hastalıklarına karşı aşılama ve dezenfeksiyon yoğunlaştırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da hayvan hastalıklarına karşı aşılama ve dezenfeksiyon yoğunlaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap ve brusella başta olmak üzere hayvan hastalıklarına karşı aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yayla dönüşü hastalık taşınmasını önlemek için ahırlar dezenfekte ediliyor, üreticilere bilgilendirme yapılıyor.

Iğdır'da hayvan hastalıklarının önlenmesi ve muhtemel salgınların yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama, dezenfeksiyon ve kontrol çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş ve 120 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu Iğdır'da ekipler, başta şap ve brusella olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarına karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor. Yayla sezonunun sona ermesiyle farklı illerden çok sayıda hayvanın yeniden Iğdır'a getirilmesi beklenirken, hastalıkların taşınmasının ve yayılmasının önüne geçmek amacıyla ahırlarda dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından hayvanların aşıları yapılırken, üreticilere hastalıklarla mücadele konusunda bilgilendirme yapılıyor ve gerekli kontroller gerçekleştiriliyor. Hayvanlardan alınan kan numuneleri de hastalıkların tespitine yönelik laboratuvar kontrollerinden geçiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, sahadaki çalışmaları inceleyerek üreticilerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Tingiş, şap ve brusella başta olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, hastalık tespit edilmesi durumunda yayılımın en düşük seviyede tutulması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Türkiye'nin bazı bölgelerinde şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarının kapatıldığını aktaran Tingiş, Iğdır'da benzer durumların yaşanmaması için dezenfeksiyon ve aşılama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini belirtti. Tingiş, üreticilere de hayvanlarının aşılarını zamanında yaptırmaları ve hastalık şüphesi halinde yetkililere bilgi vermeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı

ABD'nin göbeğinde Hakan Fidan sürprizi
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu

O villa da arabalar da imar yolsuzluğunun merkezindeki isme ait
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturması derinleşiyor! Doğa Sigorta'nın sahibi Nihat Kırmızı dahil 3 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturması derinleşiyor! Nihat Kırmızı dahil 3 kişi tutuklandı
CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Zelenskiy: Türkiye'de zirve yapmaya hazırız

Zelenskiy'den kritik Türkiye mesajı: Üçlü zirveye hazırız
64 yıl sonra bir ilk! Çin liderinden ABD'ye tarihi ziyaret

64 yıl sonra bir ilk! Trump tarihe geçti
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu