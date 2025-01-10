HMPV Salgını Endişe Veriyor: Çocuklar ve Yaşlılar İçin Risk!

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, metapnömovirüsünün (HMPV) özellikle çocukları, yaşlıları ve bağışıklık sistemi zayıf bireyleri tehdit ettiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeyinde insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarında yaşanan artış, dünya genelinde yeni bir salgın endişesine neden oluyor.

Özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için risk oluşturan bu solunum yolu enfeksiyonu, semptomlarıyla Kovid-19 salgınını andırıyor. Çinli yetkililer, bu artışı mevsimsel bir durum olarak değerlendirse de, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve hastanelerde artan yoğunluk, HMPV'nin etkileriyle ilgili tartışmaları da artırdı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Diktaş, virüsün, özellikle ateş, soğuk algınlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi semptomlarla başladığını belirtti.

Diktaş, zatürreye dönüştüğü takdirde hırıltılı solunum ve oksijen seviyesinin düşmesi gibi daha ciddi sorunlara yol açabileceğini konusunda uyarıda bulunarak, "Çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, kronik akciğer hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu virüsü daha ağır geçirme riski taşır." ifadelerini kullandı.

HMPV'nin diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabileceğini belirten Diktaş, "Ancak, bu hastalıkların birbirinden ayırt edilmesi önemlidir. HMPV tanısı için PCR testleri ve hızlı solunum testleri kullanılır. Bu testler, doğru tanı konulmasını sağlar ve hastaların doğru tedavi sürecine yönlendirilmesine olanak tanır. HMPV'nin semptomları, öksürük, burun akıntısı ve ateş gibi üst solunum yolu hastalıklarına benzerken, ileri vakalarda zatürreye dönüşebilir ve ciddi solunum güçlüklerine yol açabilir." değerlendirmelerinde bulundu.

Diktaş, HMPV'ye karşı antiviral tedavi veya aşı bulunmadığını, tedavinin yalnızca semptomların hafifletilmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Virüsün yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirleri sıralayan Diktaş, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle solunum sıkıntısı çeken bireylerin göğüs hastalıkları uzmanına başvurması büyük önem taşır. Bu sebeple, bireylerin kendilerini koruma konusunda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Kalabalık ortamlardan kaçınmak, maske kullanımı ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak, virüsün yayılmasını engellemek için en etkili yöntemlerdir. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve sık sık ellerin yıkanması, virüsün bulaşma riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Bu tedbirler, sadece kişiyi değil, çevremizdeki insanları da korumaya yardımcı olur."