Hipertansiyon 65 yaş üstü kişilerde ve kadınlarda daha fazla görülüyor

Sivas Numune Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Gülşah Altun, hipertansiyonun 65 yaş üstü kişilerde ve kadınlarda daha fazla görüldüğünü belirtti.

Altun, Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hipertansiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen ancak erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkati çekti.

Hipertansiyonun, yani yüksek tansiyonun kanın damar duvarına uyguladığı basıncın normal değerlerin üzerinde olması durumu olduğunu belirten Altun, "Belirtileri baş ağrısı, ense kökünde gerginlik, kulak çınlaması ve ara sıra burun kanaması olsa da genellikle tehlikeli boyutlara çıkmadan bulgu vermediği için 'sessiz katil' olarak tanımlarız." ifadesini kullandı.

Toplumda her 3 kişiden birinin yüksek tansiyon hastası olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Hipertansiyon 65 yaş üstü kişilerde ve kadınlarda yüzde 40 oranında görülmektedir. 40 yaşın üzerinde en az yılda bir kez tansiyon ölçümü yaptırılmalı, eğer ailede kalp hastalığı ve diyabet varsa bu ölçümleri 30 yaşın üzerinde herkes senede bir yaptırmalıdır. Kronik böbrek hastalığının diyabetten sonraki ikinci en sık sebebi hipertansiyondur. Her 5 diyaliz hastasından birinin diyalize girme sebebi hipertansiyondur. Yine inme, kalp krizi, felç görme kayıplarının en sık sebebi hipertansiyondur. Hipertansiyon gelişiminde, genetik yatkınlığın yanı sıra aşırı tuz tüketimi, fazla kilolu olma, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol, kronik stres, diyabetik olma önemli sebeplerdir."

Altun, fazla tuz tüketiminin hastalığı tetiklediğini de aktararak, günlük tuz tüketiminin 5 gramı geçmemesi gerektiğini aktardı.

Dünyada yıllık 10 milyon kişinin ölümünden doğrudan ya da dolaylı olarak hipertansiyonun sorumlu olduğuna dikkati çeken Altun, "Hipertansiyondan korunmada sağlıklı yaşam alışkanlıkları kilit rol oynar. Özellikle tuz tüketime dikkat edilmesi, düzenli fiziksel aktivite, ideal kiloda kalabilme, mümkün olduğunca sigara, alkol ve stresten uzak kalınması önemlidir. Sonuç olarak hipertansiyon erken tanı ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Toplumda farkındalığın artırılması ve düzenli sağlık kontrollerinin yaygınlaştırılması hipertansiyona bağlı ciddi komplikasyonların önlenmesinde büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.