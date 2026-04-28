Hindistan'dan Erzincan'a sağlık yolculuğu

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık turizmi kapsamında Hindistan'dan gelen bir hastayı tedavi etti.

Hindistan'da tıp eğitimi gören Abhishek Jatwal, estetik operasyon için Erzincan'ı tercih ederek hastaneye başvurdu.

Sağlık turizmi sertifikasına sahip hastanede, hastanın sosyal medya üzerinden ulaştığı KBB Uzmanı İsmail Salcan ile yapılan görüşmelerin ardından tedavi süreci planlandı.

Burun bölgesindeki fonksiyonel sorunlar ve göz kapaklarındaki şikayetler nedeniyle ameliyata alınan hastaya, Salcan ve ekibi tarafından burun ve göz kapağı operasyonları gerçekleştirildi. Hastanın bir haftalık klinik takip sürecinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Başhekim Ufuk Kuyrukluyıldız, hastanenin sağlık turizmi vizyonu doğrultusunda uluslararası hasta kabulüne devam ettiğini belirterek, "Amacımız sahip olduğumuz tıbbi donanım ve personel tecrübesini uluslararası alanda da hizmete sunmaktır." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Salcan ise hastanın sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaştığını ifade ederek, yapılan değerlendirmeler sonucunda cerrahi müdahale kararı alındığını kaydetti.

Tedavi sürecinden memnun kaldığını belirten Jatwal da, doktorun daha önce gerçekleştirdiği operasyonları inceleyerek Erzincan'a gelme kararı aldığını dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
