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KASK ve HEP-SEN'den Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Sağlık Emekçileri İçin Protesto

KASK ve HEP-SEN'den Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Sağlık Emekçileri İçin Protesto
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BAĞIMSIZ Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) ve HEP-SEN, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

BAĞIMSIZ Kamu Sendikaları Konfederasyonu (KASK) ve HEP-SEN, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ve Malatya Şube Başkanı Fatih Atasoy yaptıkları açıklamada, teşvik ödemelerinin yetersiz olduğunu belirterek, personel eksikliğini dile getirdi.

Şimşek, "Yakın zamanda Fransa'da bir toplantıya katıldım. Fransa'nın hemşire sayısı nüfus itibarıyla Türkiye'nin üç katı. Yani Fransa'da üç hemşirenin yaptığı işi, Türkiye'de tek bir hemşire yapıyor. Burada ise durum daha vahim. Bilgi ve belgeyle, bilimsel çalışmayla 300 personel istedik, ne yazık ki açılan kadro sadece 92. Yıllık izne çıkılamıyor, 25-30 yıllık emektarlarımız personel eksikliğinden dolayı fazla mesai yapmak, nöbet tutmak zorunda kalıyor" dedi.

Şimşek, "Turgut Özal Tıp Fakültesi organ nakli, kalp damar cerrahisi ve onkoloji alanlarında sadece bölgeye değil, dünyaya hizmet veren dev bir marka. Organ naklinde dünya çapında işler yapılıyor ama ek ödemelere geldiğimizde 3-5 lira gibi onur kırıcı rakamlar veriliyor. Bugün bir çocuğa cep harçlığı olarak verilmeyecek paralar, personelin emeğine biçiliyor. Malatya'da kira artışları ve ekonomik zorluklar sağlık emekçisinin belini büktü" diye konuştu.

ATASOY: GERÇEKLE BAĞDAŞMIYOR

HEP-SEN Malatya Şube Başkanı Fatih Atasoy ise "Taleplerimiz sadece bir ücret artışı değil, sağlık hizmetinin sürdürülebilirliği ve çalışanların insanca yaşama hakkı için meydanlardayız. Pandemide ve 6 Şubat depremlerinde kendi acılarını, evlerini ve sevdiklerini geride bırakıp halkın yardımına koşan sağlık emekçileri artık tükendi. En az 300 hemşire açığı olan bu bölge üssüne 92 personel takviyesi yapmak, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Ağır iş yükü, fiziksel ve psikolojik çöküş, sürekli ek mesai yapmak günlük yaşamımızın bir parçası oldu" diyerek yetkililerden personel açığının görmezden gelinmemesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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