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Hemşire Minecan Tek Soğuk Algınlığı Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Hemşire Minecan Tek Soğuk Algınlığı Nedeniyle Hayatını Kaybetti
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Amasya'da soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan hemşire Minecan Tek, tedavi sürecinin ardından kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Iğdır'a gönderildi.

AMASYA'da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören hemşire Minecan Tek (32) hayatını kaybetti. 4 yıllık hemşire Tek'in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Iğdır'a gönderildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Koroner Yoğun Bakım Servisinde görev yapan Minecan Tek, 6 Şubat günü soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisinin ardından evinde dinlenen Tek, 9 Şubat günü solunum güçlüğü şikayeti ile tekrar hastaneye geldi. Minecan Tek, kalp yetmezliğinin oluşması ile yoğun bakım servisine alındı. Durumu ağırlaşan Minecan Tek, bu sabah yaşamını yitirdi.

İlk görev yeri Amasya olan 4 yıllık hemşire Minecan Tek için çalıştığı hastanede tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, annesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Düzenlenen törenin ardından Minecan Tek'in cenazesi, memleketi Iğdır'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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