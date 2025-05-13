PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Hemşire Çiftten SMA Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası

Hemşire Çiftten SMA Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yoğun bakım hemşiresi Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz, SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık bebekleri Gökçe Zeren için yardım kampanyası başlattı. Çift, yüksek maliyetli tedavi için destek arıyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde yoğun bakım hemşiresi Furkan Çetinöz (31) ve kadın doğum hemşiresi olarak görev yapan Merve Çetinöz (30) çifti, SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık bebekleri ' Gökçe Zeren' için 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde destek isteyip valilik onaylı kampanya başlattı.

Ünye Devlet Hastanesi'nde sekiz yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz, 2020'de evlendi. Çiftin, 2021'de ilk çocukları İdil Ece (4), 14 Mart'ta da ikinci çocukları Gökçe Zeren dünyaya geldi. Gökçe Zeren bebeğe alınan topuk kanından SMA Tip-1 tanısı konuldu. Sonrasında yapılan tetkiklerle birlikte konulan tanı kesinleşti. Bebekleri için destek çağrısında bulunan çift, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde yurt genelinde Valilik onaylı 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı.

'ZORLU BİR MÜCADELEYE BAŞLADIK'

Babası Furkan Çetinöz, yardım beklediklerini belirterek, "Bizler şifa dağıtan elleriz. Şimdi çocuğumuz için bizim şifaya ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu tedaviyi karşılamaya bizim gücümüz yetmiyor. Yurt dışında alınacak bir tedavi. Maliyetleri çok yüksek. Umarım, valiliğimiz öncülüğünde başlattığımız bu yardım kampanyasında başarılı oluruz. Bebeğimizin diğer çocuklar gibi sağlıkla yürüdüğünü, koştuğunu ve oynadığını görürüz. Kızımız şu an 2 aylık. Biz bu tedaviyi 6 aylık olmadan almasını umut ediyoruz. İlk 6 ay içerisinde bir semptom gelişmez ise ve biz bu tedaviyi alabilirsek bebeğimiz, normal çocuklar gibi olacak. Bu tedavi için zorlu bir mücadeleye başladık. Ayrıca sosyal medyada 'sma.gokceyeumutol' adında bir sayfa açtık. Yardımcı olmak isteyenler bize bu sayfadan da ulaşabilir, iletişim kurabilir. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

'TEDAVİ İÇİN 70 MİLYON TL GEREKİYOR'

Annesi Merve Çetinöz de, "Bu tedaviyi almak için 70 milyon TL gerekiyor. Ne yazık ki bizim ekonomik gücümüz buna yetmiyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eşim ve ben hemşireyiz. Sağlık camiasının büyük bir kitleye sahip olduğunu biliyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Sadece bu değil, çok çeşitli hastalıklar var. Ülkemizde iyi insanların olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bizi görmezden gelmeyin, yok saymayın. Bize yardım edin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı

Diddy hakkında şok iddialar! Fuhşa zorladığı kadınlara işkence yaptı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak!
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.