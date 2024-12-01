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Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış

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İstanbul'da yürüyüş yaparken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden başhekim Dr. İsmail Bozkurt'un ölümünde kahreden detaylar ortaya çıktı. Görgü şahitleri, başhekimin kalp krizi geçirdiğini anladığını, boğulmamak için dilini dışarı doğru çekmeye ve kendine kalp masajı yapmaya çalıştığını söyledi.

İstanbul Etiler'de Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt (59) saat 11.00 sıralarında yürüyüşe çıktığı esnada aniden rahatsızlandı. Yolda yürürken bir anda yere yığılan başhekim hayatını kaybetti. Kalp krizi kaynaklı hayatını kaybettiği değerlendirilen başhekimin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bilinen herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenilen Bozkurt'un ölümü, tıp dünyasını yasa boğdu.

"KENDİ KENDİNE KALBİNE VURMAYA ÇALIŞTI"

Başhekimin ani ölümünde kahreden detaylar ortaya çıktı. Ekol Tv'ye konuşan görgü şahidi, "Ben işe geldiğimde yürüyüş yapıyordu. Ben tam geçtim motoru bıraktım, arkamı döndüğümde yere yığıldı. Bir anda düştü. Bayıldığını zannettik ama kalp krizi olduğunu öğrendik. Kendi kendine kalbine vurmaya çalıştı. Kendi kendini hayata geri döndürmeye çalıştı. Konuşamadı zaten hemen kendi dilini çekmeye, ısırmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

"AMBULANS GELDİĞİNDE EX OLMUŞTU"

Diğer bir görgü şahidi ise, "Baktım birisinin düştüğünü gördüm. Koştum müdahale ettim. Yüzüstü yerde yatıyordu. Sırtüstüne çevirdim. Kalp krizi geçirdiği riskini gördüm. Ambulans geldiğinde adam ex olmuştu." dedi.

Aniden hayatını kaybeden başhekim kendi kendine kalp masajı yapmaya çalışmış
Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
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