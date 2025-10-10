Haver Farma, Ali Beydoğan'ı İnsan Kaynakları Direktörü Olarak Atadı

SAĞLIK ve takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren, Haver Farma, insan kaynakları yapılanmasını güçlendirmek amacıyla Ali Beydoğan'ı İnsan Kaynakları Direktörü olarak atadığını duyurdu.

Haver Farma, insan kaynakları yapılanmasını güçlendirmek amacıyla Ali Beydoğan'ı İnsan Kaynakları Direktörü olarak atadı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "İnsan kaynağımızı en değerli sermayemiz olarak görüyoruz. Sayın Ali Beydoğan'ın bilgi birikimi ve tecrübesiyle Haver Farma'da çalışan deneyimini ve kurum kültürünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz" denildi.

ALİ BEYDOĞAN HAKKINDA

Yeni atama kapsamında İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlenen Ali Beydoğan, kariyerine Eczacıbaşı Topluluğu'nda başladı; uzun yıllar boyunca insan kaynaklarının farklı kademelerinde görev aldı. Daha sonra Otis Türkiye'de İnsan Kaynakları ve Dijital Teknolojiler Direktörü olarak, çalışan bağlılığı, endüstriyel ilişkiler, yetenek yönetimi ve dijital dönüşüm projelerine liderlik etti. Son olarak Otis EMEA'da bölgesel ödüllendirme süreçlerinden sorumlu oldu.

İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans ve yine İstanbul Üniversitesi Felsefe lisans programlarını tamamlayan Beydoğan, ayrıca profesyonel koçluk sertifikası ile birçok liderlik ve değişim yönetimi eğitimine sahiptir.