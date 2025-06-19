Hava Ambulansı Genç Kız İçin Havalandı

Hava ambulansı 24 yaşındaki genç kız için havalandı

DÜZCE - Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören genç kız Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı hava helikopteri 24 yaşındaki genç kız için seferber oldu. Toksik epidermal nekroliz tanısıyla takip edilen 24 yaşındaki D.K. isimli genç kız Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji ve Anestezi Kliniği'nde yapılan değerlendirme sonucunda, ileri düzey tedavi ve özel bakım ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevki için Düzce Sağlık Müdürlüğü Ambulans Başhekimliği çalışma başlattı. Sağlık Bakanlığı hava ambulansı ile yapılan koordine sonrasında helikopter ambulans Düzce Üniversitesi hava sahasına iniş yaptı. Ambulansla getirilen genç kız, en kısa sürede ve güvenli şekilde İzmir Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevki gerçekleşti.

Vücudunun çeşitli bölgelerinde kabarcıklar oluşan D.K.'nın tedavisine İzmir Şehir Hastanesi'nde devam edilecek.