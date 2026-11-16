Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren hastayı Malatya'ya ulaştırdı

Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren hastayı Malatya'ya ulaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Darende'de kalp krizi geçiren hasta, kaldırıldığı Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K. (39) burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi. E.K.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı