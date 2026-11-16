Hava ambulansı Darende'de kalp krizi geçiren hastayı Malatya'ya ulaştırdı

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Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K. (39) burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi. E.K.'nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı