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Hatay’da kuduz aşılama çalışmaları sürüyor

Hatay’da kuduz aşılama çalışmaları sürüyor
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Hatay'da hayvan sağlığını korumak ve salgın hastalıkları önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafından evcil ve sokak hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılanıyor. Kent genelinde aralıksız süren çalışmalarla hayvanlarda salgın hastalık riskinin azaltılması hedefleniyor.

Hatay'da hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla kuduz aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evcil ve sokak hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılanıyor. Aşılama çalışmaları kent genelinde sürüyor.

Veteriner hekimlerin sahada yürüttüğü çalışmalarla hayvanlarda salgın hastalık riskinin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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