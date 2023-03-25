Hastanenin temeli sismik izolatör ve damper sistemiyle donatılıyor Bolu'daki bu hastane depreme dayanıklı olacak Bolu'da Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve daha sonra yapımına başlanan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesinin temeli, depremlere karşı, sismik izolatör...

Hastanenin temeli sismik izolatör ve damper sistemiyle donatılıyor

Bolu'daki bu hastane depreme dayanıklı olacak

BOLU - Bolu'da Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve daha sonra yapımına başlanan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesinin temeli, depremlere karşı, sismik izolatör ve damper sistemiyle donatılıyor.

Bolu'da İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesinin inşaatı, zemin güçlendirme çalışmalarıyla başladı. 250 yatak kapasiteli olacak hastane depremlere karşı 64 damper ve 184 sismik izolatör sisteminin üzerinde yükselecek. Öte yandan, 6 bin 350 adet DSM kazık ile zemin iyileştirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Çalışmaların devam ettiği inşaat alanını Bolu Valisi Erkan Kılıç ve Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol ziyaret etti.

"Çimento enjekte ediliyor"

Zeminde çimento uygulaması yapıldığını belirten Vali Kılıç, "Son günlerde ülkemizde depremden dolayı çok büyük afetler yaşandı çok büyük acılar yaşanıyor. Şu anda bu binanın yapılışı tamamen deprem mevzuatına ve kurallarına uygun. Bu binanın zeminine fore kazık uygulaması, çimento enjekte ediliyor. İzolatör sistemi olacak bir de damper denilen ayrı bir sistem var, bunlar tamamen depremi engellemeye çalışan, binanın zarar görmesini engellemeye çalışan bir sistemdir" dedi.

"Son derece modern fizik tedavi hastanesi olacak"

600 günlük bir süre kaldığını belirten Kılıç, hastanenin bölgeye vereceği katkıya dikkat çekerek, "Burada yaklaşık 600 günlük bir süre kaldı. Müteahhidin düşüncesi kıssa bir süre sonra bu hastaneyi sadece Bolu değil bütün ülkemize hizmet verecek şekle getirilecek. Son derece modern fizik tedavi hastanesi olacak. Bununla beraber fizik tedavi anlamında da hastanemizi yenilemiş olacağız. Bölgemiz ve ülkemiz çok önemli bir hastane kazanmış olacak. Burada emeği geçen başta sağlık bakanımız olmak üzere il müdürümüze emeği geçen milletvekillerimize bütün katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"1 milyar TL'lik bir yatırım"

Verilecek hizmetlere değinen Bolu İl Sağlık Müdürü Demirkol, "Burası yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırım. Tabii iş artışlarıyla yatırım bedeli yükselebilir. İhalesi bakanlığımızca yapıldı. Bu bölgede Eğitim Araştırma Hastanesi olarak Türkiye'nin her iline bazen yurtdışından da buraya hasta misafirlerimiz gelmekte, onları ağırlamaktayız. Bu deprem açısından da son derece modern bir yapı. Hizmetimizi daha kaliteli bir hale getirmiş olacağız inşallah. Fizik Tedavi Hastanemizde bu bölgenin özellikle şifalı suları, kaplıcaları ve kendi içerisinde robotik fizik tedavi rehabilitasyonuyla hem felçli hastalarımıza hem ameliyat sonrası bakım hastalarımıza hem de D grubu hastalarımıza, ciddi manada hizmet verecek" ifadelerini kullandı.