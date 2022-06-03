Hastalanan bebek, helikopterle sevk edildi - Haberler

Hastalanan bebek, helikopterle sevk edildi Hastalanan bebek, helikopterle sevk edildiVAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde böbrek fonksiyonları bozuk olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. Hastalanan bebek, helikopterle sevk edildi VAN Van'ın Bahçesaray ilçesinde böbrek fonksiyonları bozuk olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi. İlçenin Bağcılar Mahallesi'nde rahatsızlanan 5 aylık Muhammet Emin Dumrul, ailesi tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede böbrek fonksiyonlarının bozuk olduğu tespit edilen bebek için ambulans helikopter talep edildi. Hemen havalanan ambulans helikopter, Bahçesaray ilçesinde bebeği alarak il merkezindeki hastaneye ulaştırdı. İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Sağlık Van Sağlık Haberler

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