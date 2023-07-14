Trafik kazası sonrasında omurgası kırılan hasta ileri tetkik ve tedavi için acil helikopter ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesinden Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Hasta nakillerinde helikopter ambulans desteği

ANKARA - Trafik kazası sonrasında omurgası kırılan hasta ileri tetkik ve tedavi için acil helikopter ambulans ile Hakkari Devlet Hastanesinden Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Geçirdiği trafik kazası nedeniyle omurga kırığı olan hastamızın ileri tetkik ve tedavisi için Hakkari Devlet Hastanesinden Helikopter Ambulans ile Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı" ifadelerini kullandı.