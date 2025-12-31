Haberler

HASTA KADINA UMKE ULAŞTI

Güncelleme:
Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Fahriye Sunar'ın rahatsızlanması üzerine UMKE, yoğun kar yağışı altında hastaya ulaştı ve gerekli müdahalenin ardından hastaneye sevkini sağladı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde yaşayan Fahriye Sunar (91) rahatsızlanınca yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Genel durum bozukluğu şikayeti ihbarı sonrası UMKE, yoğun kar yağışı altında adrese ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500

