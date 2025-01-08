Üye Girişi
Haberler
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Tarım Kredi'de 5,5 milyonluk vurgun! Muhasebe yöneticisi dahil 7 kişi gözaltında

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
Bakan Fidan'dan Suriye için net mesaj: Savaştan kaçmayız

Bakan Fidan canlı yayında sinyali verdi: Savaştan kaçmayız
Trump'tan Hamas'a açık tehdit: Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak

Tarih verip açık açık tehdit etti: Kıyamet kopacak

Hasta, bağışçıdan bulaşan agresif kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Hasta, bağışçıdan bulaşan agresif kanser nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arizona'da yaşayan 69 yaşındaki bir hasta, karaciğer kanseri tedavisi için organ nakli olduktan sonra, nakledilen organdan daha tehlikeli bir kanser türü kaparak hayatını kaybetti. Bu durum 'nakil kaynaklı kanser' olarak biliniyor ve oldukça nadir görülüyor. Hastanın karaciğerine nakledilen organın bağışçısı olan kişinin teşhis edilmemiş ileri evre akciğer kanseri olduğu sonradan anlaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 69 yaşındaki bir hasta, karaciğer kanseri tedavisi için organ nakli olduktan sonra beklenmedik bir durumla karşılaştı. Nakledilen organdan daha tehlikeli bir kanser türü kapan hasta, birkaç ay içinde hayatını kaybetti.

Bu durum tıp dünyasında "nakil kaynaklı kanser" olarak biliniyor ve o kadar nadir görülüyor ki, istatistiklere bile girememiş. Tıp literatüründe sadece birkaç benzer vaka bulunuyor.

Başlangıçta başarılı geçen nakil operasyonundan altı ay sonra trajik son gerçekleşti. Doktorlar, bu nadir hastalığın organ bağışçısından kaynaklandığını düşünüyor. Yapılan incelemeler sonucunda, öldürücü tümörlerin sadece yeni nakledilen karaciğerde bulunduğu tespit edildi.

Hasta aslında aşırı alkol kullanımına bağlı karaciğer sirozu nedeniyle nakil olmuştu. Phoenix'teki Mayo Kliniği'nde gerçekleşen nakilden dört ay sonra yapılan rutin kontrolde karaciğerde iki kitle bulundu. Başlangıçta durumun ciddiyeti anlaşılamamıştı. Ancak sadece altı hafta sonra üç yeni kitle daha ortaya çıktı ve bunların sayısı hızla arttı.

Detaylı incelemeler sonucunda, bu kitlelerin agresif bir akciğer kanserinin karaciğere yayılması (metastaz) olduğu anlaşıldı. Yapılan DNA testleri, kanserin bağışçıdan geldiğini doğruladı.

İlginç olan, 50 yaşındaki organ bağışçısının kanser geçmişi olmamasıydı ve bağış öncesi testlerde herhangi bir sorun görülmemişti. Bağışçının 2019'da ölmeden önce teşhis edilmemiş ileri evre akciğer kanseri olduğu sonradan anlaşıldı.

Kanser çok ilerlediği için hasta yeni bir karaciğer nakli şansını da kaybetti. Kemoterapi tedavisi başlangıçta umut verse de, sonraki taramalarda hastalığın kontrol edilemez hale geldiği görüldü.

Tıp tarihinde buna benzer sadece bir vaka daha var. O vakada da 41 yaşındaki bir hastaya nakil yapıldıktan birkaç gün sonra bağışçıda akciğer kanseri olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak bu vaka, kanseri olmayan bir bağışçıdan kaynaklanan ilk belgelenmiş örnek oldu.

2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, organ nakliyle kanser bulaşması o kadar nadir ki, risk hesaplaması yapmak bile imkansız. Uzmanlar, bu tür vakaların gerçekte daha fazla olabileceğini, ancak nadir görüldüğü için çoğunun kayıtlara geçmediğini düşünüyor.

Hasta, bağışçıdan bulaşan agresif kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Hasta, bağışçıdan bulaşan agresif kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Hasta, bağışçıdan bulaşan agresif kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık
img

İfadesi alınan 172 kişinin tamamı art arda aynı 3 kelimeyi sıralamış
img

Akaryakıt devinin satışı iptal oldu! Gerekçe çok konuşulacak cinsten
img

Fahiş fiyatlarla mücadele için kurulan market zincirinde büyük vurgun
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı
Gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'a tutuklama talebi

Kerimcan'ın ifadesi ortaya çıktı! Bir sahneden kazancı dudak uçuklattı
Ambulanslarda yeni dönem! Rengi ve ismi sil baştan değişti

Ambulanslarda yeni dönem! Rengi de ismi de değişti
İstanbul'u terk eden Sarp Levendoğlu'nun yeni yaşamı: 4 çeşit yemek 200 lira

İstanbul'u terk eden oyuncu yeni yaşamını anlattı
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Enginyurt ölmüş annesine küfür eden kişiye beraat verilmesi üzerine çılgına döndü

"Savcı ceza vermezsen Allah belanı versin"

Son Dakika Haberleri

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti? Survivor Batuhan ve Almeda sevgili mi? Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 8 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Meriç Keskin ve Kemal Varhan ayrıldı mı? Meriç Keskin kimdir? Meriç Keskin kaç yaşında, nereli? Sadettin Saran yasa dışı bahis olayı nedir? Şakir Paşa Ailesi yeni bölümü ne zaman? Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülermak halka arz ne zaman? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat talep toplamaya başladı mı? Gülermak kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kerimcan Durmaz serbest bırakıldı mı? Kerimcan Durmaz'ın suçu ne, neden tutuklandı? Memur ve emekli refah payı alacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.