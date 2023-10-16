Hasan Dağı'nda düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı

AKSARAY'da Hasan Dağı'na tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, yaralanan kişinin kurtarılma görüntüleri paylaşılarak, Aksaray ili Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından havalanan bir helikopter ve Personel Kurtarma Timimiz tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi denildi. (DHA)