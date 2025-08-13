Hamilelikte Sigara ve Alkolün Zararları

PEDİATRİ Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, sigara ve alkol kullanımının gebelikten itibaren hem anneye hem bebeğe ciddi zarar verdiğini belirterek, "Bu alışkanlıklar gebelik boyunca devam ederse, anne karnındaki fetüsü etkiler. Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, plasenta sorunları, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı artar" dedi.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde Pediatri Uzmanı Dr. Şule Zuhal Durak, gebelikte sigara ve alkol kullanımının anne ve bebeğe ciddi zararlar verdiğini söyledi. Şule Zuhal Durak, "Hamilelik öncesinde başlayan bu alışkanlıklar gebelik boyunca devam ederse, anne karnındaki fetüsü etkiler. Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, plasenta sorunları, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı artar. Sigara içen annelerin bebeklerinde üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, astım riski, hiperaktivite, nörogelişimsel bozukluklar ve bazı kanserler daha sık görülür" dedi.

'PASİF İÇİCİLİKTE MARUZİYET AZALMAZ'

Pasif içiciliğin de bebek sağlığına zarar verdiğini vurgulayan Durak, "Balkonda içmek maruziyeti sıfıra indirmez. Araştırmalarda, sigara içilen evlerde yaşayan bebeklerin idrarlarında kotinin düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bu nedenle anne ve babaların sigarayı bırakmaları önerilir. Yapılan çalışmalara göre; dünyada çocukların yüzde 50'si evde sigara dumanına maruz kalırken, Türkiye'de bu oran yüzde 75'e çıkmaktadır. Bu nedenle sigara konusu çok önemlidir ve mümkünse tamamen bırakılmalıdır" diye konuştu.

'NORMAL DOĞUMDA SÜT HEMEN ÜRETİLMEYE BAŞLAR'

Sağlıklı bir doğumun nasıl olması gerektiğini anlatan Durak, "Doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde bebeğin emzirilmeye başlanmasını öneriyoruz. Ten tene temas çok önemlidir. Bebeği emzirdikçe süt üretimi artar. Burada önemli olan, annenin 'bebeğimi emzirebilirim, ona yetebilirim' düşüncesini taşımasıdır. Normal doğum sonrasında süt, memede hemen üretilmeye başlar ve bebeğin emmesiyle akımı sağlanır. Sezaryen doğumda ise ağrı ve verilen ilaçlardan dolayı bu süreç 12 ila 24 saate kadar gecikebilmektedir" dedi.

'ANNE SÜTÜ MUCİZEVİ BİR BESİN'

Anne sütünün mucizevi bir besin olduğunu vurgulayan Durak, "Memeden gelen süt, bebeğin kilosuna ve haftasına göre içeriğini değiştirir. Bebeklerimize üç saatte bir emzirmeyi öneriyoruz. En az 20 dakika boyunca, uygun teknikle emzirilmeli. Emzirme süreci, hamilelik öncesinde embriyonun anne karnına düşmesinden itibaren gelişen bir süreçtir. Biz buna 'ilk bin gün' diyoruz. Hamilelik süresi olan 9 ay 10 gün ve çocuğun 2 yaşına kadar olan süreci kapsar" diye konuştu.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,DHA)