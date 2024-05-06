Hamilelik testi, bir kadının gebelik durumunu belirlemek için kullanılan bir tıbbi testtir. Genellikle, adet döneminin geciktiği veya belirtilerin ortaya çıktığı durumlarda kullanılır. Peki, Hamilelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik testi nedir?

HAMİLELİK TESTİ NEDİR?

Hamilelik testi adet döneminin geciktiği veya belirtilerin ortaya çıktığı durumlarda kullanılır. Test, kadının idrarında bulunan bir hormon olan hCG'yi (insan koryonik gonadotropin) tespit eder. HCG, döllenmiş bir yumurtanın rahimde yerleşmesinden sonra salgılanan bir hormondur.

HAMİLELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hamilelik testi, adet döneminin gecikmesinden itibaren genellikle birkaç gün sonra yapılabilir. Ancak bazı hamilelik testleri, adet dönemi başlamadan birkaç gün önce bile hCG'yi tespit edebilir. Test sonuçları, testin ne kadar hassas olduğuna ve testin nasıl yapıldığına bağlı olarak değişebilir.