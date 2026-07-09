Hamile kadın ambulans helikopter ile Van'a getirildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde preeklampsi tedavisi gören hamile kadın, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören hamile kadın ambulans helikopter ile Van'a getirildi.
Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde preeklampsi (gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan ciddi bir gebelik komplikasyonu) tedavisi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğüyle sağlanan iletişim sonrası kısa sürede Bahçesaray'a giden ambulans helikopter hastayı alarak Van'a nakletti. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı