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Halk Sağlığı Haftasında diyabete dikkat çektiler

Halk Sağlığı Haftasında diyabete dikkat çektiler
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Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftasında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlerken, diyabete yatkınlık ve risk testi yaptı.

Burhaniye ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftasında vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler düzenlerken, diyabete yatkınlık ve risk testi yaptı. Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyetisyen Ezgi Görgülüaslan'ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik ilgi gördü.

Sağlıklı Hayat Merkezi önünde diyetisyen Ezgi Görgülüaslan'ın öncülüğünde düzenlenen diyabete yatkınlık ve risk testi etkinliği ilgi gördü. Vatandaşlara broşür dağıtan görevliler, boya ve kiloya göre diyabete yatkınlık ve risk testi yaptı. Halk Sağlığı Haftasının devam ettiğini kaydeden diyetisyen Ezgi Görgülüaslan, "Hafta boyunca her gün bir etkinlik yapıyoruz. Bu gün de diyabete yatkınlık ve risk testi yaptık. Amacımız diyabet konusunda vatandaşları bilinçlendirmek. Çok sayıda broşür de dağıttık. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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