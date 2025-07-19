Halk Otobüsü Şoförü Epilepsi Nöbeti Geçiren Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Halk Otobüsü Şoförü Epilepsi Nöbeti Geçiren Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı
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Ağrı'da bir özel halk otobüsü şoförü, yolculardan birinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine güzergahını değiştirerek en yakın hastaneye ulaştırdı. Yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AĞRI'da özel halk otobüsünde epilepsi nöbeti (sara nöbeti) geçiren yolcuyu, şoför güzergahını değiştirip en yakın hastaneye ulaştırdı. Tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mehmet Aktay yönetimindeki 04 AA B 099 plakalı özel halk otobüsü Dörtyol Işıkları mevkiine geldiğinde yolculardan biri epilepsi nöbeti geçirdi. Durumu fark eden Aktay, yolcuyu, güzergahını değiştirerek, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Erzurum Bulvarı'ndaki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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