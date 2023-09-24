Hakkari'de Öğretmen Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Ahmet Kotan, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayı duyan sevenleri ve meslektaşları hastaneye akın ederken, bazı meslektaşları ise sinir krizlerini geçirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Ahmet Kotan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özgürlük Meydanı'nda öğle saatlerinde Diyarbakır nüfusuna kayıtlı öğretmen Ahmet Kotan (32), caddede yürüdüğü esnada kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Öğretmenin yere düşmesiyle etraftaki vatandaşlar hemen 112 sağlık çalışanlarına haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kotan, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kotan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı duyan sevenleri ve meslektaşları hastaneye akın ederken, bazı meslektaşları ise ölüm haberini almasıyla sinir krizlerini geçirdi. Kotan'ın ölümünün ardından geriye söylediği şarkılar kaldı. - HAKKARİ