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Hakkari'de Kolonoskopi ile Sağlığına Kavuşan Kadın

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Hakkari'de yapılan başarılı bir ameliyatla kalın bağırsağı normal haline getirilen 51 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının bağırsağında dokuların bozulduğu tespit edildi. Kolonoskopi ve ameliyatla hastanın sağlığı düzeldi.

Hakkari'de dönen kalın bağırsağı kolonoskopi ile normal haline getirilen 51 yaşındaki kadın, gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle Hakkari Devlet Hastanesi'ne başvuran 4 çocuk annesi Esmer Faruk'un (51) yapılan tetkiklerinde kalın bağırsağının döndüğü ve bir kısmında dokuların bozulduğu tespit edildi.

Kolonoskopi ile dönen bağırsağı normal haline getirilen hastanın, bağırsağındaki bozulan dokuların büyük bölümü de uygulanan medikal tedaviyle iyileştirildi.

Daha sonra Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yunus Kaycı tarafından gerçekleştirilen ameliyatla bağırsağının küçük bir kısmı alınan hasta, kolostomi torbasını kalıcı olarak kullanmasına gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

Kaycı, hastanın bağırsağındaki şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Tespit ettikleri hastalıkla ilgili birçok tedavi yönteminin olduğunu belirten Kaycı, "Bu ameliyatlarda kalın bağırsağın büyük bir kısmının alınması gerekebiliyor. Hastamızı değerlendirdiğimizde ciddi karın ağrısı, bulantısı, kusması ve karın şişmesi mevcuttu. Biz de üniversite hastanelerinde yapılan bir ameliyatı gerçekleştirmek istedik. Ekibimizle kolonoskopi vasıtasıyla bağırsağı normal haline getirdik. Baktığımızda bağırsak mukozasında beslenmesi bozulmuş olan dokular mevcuttu. Hastayı o an ameliyata alsaydık kalın bağırsağın büyük bir kısmını almamız gerekecekti ve kalıcı bir torba çekmek zorunda kalacaktık." diye konuştu.

Hastayı bir haftalık medikal tedaviye tabi tuttuklarını ve servise alarak dinlendirdiklerini aktaran Kaycı, şunları kaydetti:

"Ameliyatla sadece hastalıklı kısmı aldık. Bağırsağın alınacak daha fazla tarafı varken biz küçük bir kısmını alarak geri kalanı kurtarmış olduk. Hastamız başarılı bir ameliyat geçirdi. Bugün taburcu edeceğiz. Bu yönetim, genelde üniversitelerde, eğitim ve araştırma hastaneleri, imkanların el verdiği, şartların yüksek olduğu yerlerde yapılıyor. Biz Anadolu'nun ücra bir hastanesinde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanın başka bir yere gitmesine gerek kalmadan tedavisi yapıldı. Yüzü gülmeyen hastamız gülmeye başladı. Biz de bu durumdan mutlu oluyoruz. Hastanemizde hizmet kalitesi yükselmeye devam ediyor. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Faruk ise kendini iyi hissettiğini dile getirerek, "Hocalarımızdan, sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Kendimi çok iyi hissediyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Elleri dert görmesin. İnşallah tüm hastalar bu şekilde şifa bulur. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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