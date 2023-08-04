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Diş ağrısı şikayetiyle doktora gitti beyninde tümör olduğu anlaşıldı

Sağlık Haberleri

HAKKARİ'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen Şilan Temel (26), yaşamını yitirdi

HAKKARİ'de baş ve diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde tümör olduğu belirlenip, ameliyat edilen Şilan Temel (26), yaşamını yitirdi.

Berçelan Mahallesi'nde oturan Şilan Temel, bir süre önce baş ve diş ağrısı şikayeti yaşayınca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gitti. Temel'in dişini çeken doktor, baş ağrısı içinse Hakkari Devlet Hastanesi'ne yönlendirdi. Yapılan tetkiklerde Temel'in beyninde tümör olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bir süredir hastanede tedavisi gören Şilan Temel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.Şilan Temel'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Sağlık

Devlet Hastanesi Hakkari Sağlık Haberler

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