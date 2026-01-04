Yolu kapalı köydeki hamile kadın, ambulans helikopterle alındı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, kar yağışı nedeniyle kara ulaşımının mümkün olmadığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan köyündeki 8 aylık hamile kadının, ambulans helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldığını duyurdu.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kara ulaşımının mümkün olmadığı Şemdinli'nin Alan köyünde yaşayan 8 aylık gebe vatandaşımız, helikopter ambulansımızla alınarak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastamıza acil şifalar diliyor, fedakar sağlık ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. En zor şartlarda, en kritik anlarda; insan, önce insan" dedi.