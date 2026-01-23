Güven Hastanesi, Golden Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Web Sitesi' seçildi

GOLDEN Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Web Sitesi' ödülüne layık görülen Güven Hastanesi, dijital iletişimdeki yaklaşımıyla üst üste ikinci kez ödüllendirildi.

Sağlık ve iyi yaşam alanında farklı projelerin değerlendirildiği Golden Pulse Awards 2025, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Güven Hastanesi, 50'nci yılı kapsamında yenilediği web sitesiyle, Golden Pulse Awards 2025'te 'Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Web Sitesi' ödülüne layık görüldü. Hastanenin dijital platformu, daha önce Altın Örümcek Ödülleri'nde elde ettiği başarının ardından bu ödülle birlikte, sağlık alanında dijital iletişimdeki istikrarlı yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

KULLANICI DENEYİMİ VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI

Golden Pulse Awards'ta sağlık, wellness ve toplumsal farkındalık alanlarında hayata geçirilen projeler kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik, içerik kalitesi ve toplumsal etki gibi kriterler üzerinden değerlendirildi. Güven Hastanesi'nin yenilenen web sitesi, sade ve anlaşılır içerik dili, erişilebilir tasarımı ve sağlık okuryazarlığını merkeze alan yaklaşımıyla jüri tarafından öne çıkan projeler arasında yer aldı. Web sitesi, güvenilir sağlık bilgisini herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen yapısıyla ödüle değer bulundu.

'SAĞLIKTA GÜVEN, İYİ TASARLANMIŞ BİR DİJİTAL YOLCULUKLA BAŞLIYOR'

Güven Hastanesi Yurtiçi Pazarlama Direktörü Ela Ayhan, yenilenen web sitesinin yalnızca bir tasarım güncellemesi olmadığını belirterek, "50'nci yılımızda web sitemizi yenilerken amacımız, yarım asırlık sağlık tecrübemizi dijital dünyaya daha erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir deneyimle taşımaktı. Sağlık hizmetlerinde güvenin; doğru bilgiye hızlı erişim, şeffaf iletişim ve iyi tasarlanmış bir dijital yolculukla başladığına inanıyoruz. Aldığımız bu ödül, bu yaklaşımın anlamlı bir karşılığı" dedi.

'DİJİTALDE DE GÜVEN'E DUYULAN GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ'

Güven Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Selçuk Güloğlu, "Altın Örümcek Ödülleri'nde elde ettiğimiz başarının ardından Golden Pulse Awards 2025'te bir kez daha ödüle layık görülmek, dijital iletişim yaklaşımımızın doğru bir zeminde ilerlediğini gösteriyor. Kurumsal İletişim ekibimiz ve Scope Digital ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma, dijitalde de Güven'e duyulan güvenin somut bir yansıması" diye konuştu.

GOLDEN PULSE AWARDS NEDİR?

Golden Pulse Awards, sağlık, wellness ve iyi yaşam alanlarında hayata geçirilen, toplumsal fayda ve bilinçlendirme odağı taşıyan projeleri ödüllendiren bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Ödül programında sağlık kuruluşları, hastaneler ve dijital sağlık projeleri, hasta deneyimi, erişilebilirlik, içerik kalitesi ve toplumsal etki kriterleri üzerinden değerlendiriliyor.