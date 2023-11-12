Gümüşhane'de Ayı Saldırısı Sonucu Yaralanan Kişi Ambulans Helikopterle Trabzon'a Getirildi
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Sağlık Haberleri
Gümüşhane'de yaban domuzu avına giden Ali Demirsoy, ayı saldırısına uğradı ve yaralandı. Yaralanan Demirsoy, ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Gümüşhane'de ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle Trabzon'a getirildi.
Gümüşhane'den izinli olarak yaban domuzu avı için Kelkit ilçesine bağlı Dayısı köyüne giden gruptaki Ali Demirsoy (44), ayı saldırısına uğradı.
Yaralanan Demirsoy, Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trabzon'a sevkine karar verilen Demirsoy, ambulansla Gümüşhane'deki ambulans helikoptere ulaştırıldı.
Demirsoy, helikopterle getirildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Sağlık