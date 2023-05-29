Güce Devlet Hastanesi Başhekimi Tekin görevine başladı

Güce Devlet Hastanesi başhekimliğine atanan Dr. Resul Tekin, göreve başladı.

Tekin, AA muhabirine, Güce halkına hizmet vermekten mutluluk duyacağını söyledi.

İlçe halkına en iyi hizmeti sunma adına var gücüyle çalışacağını belirten Tekin, "Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunmak. Hasta ve çalışan memnuniyetini artırarak güzel ilçemiz Güce'de hizmet vereceğiz." dedi.