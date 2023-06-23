GTOS Terapi yöntemi ile ağrılar ameliyatsız ve iğnesiz tedavi ediliyor

GTOS Terapi yöntemi ile bel, boyun fıtığı ile kas, iskelet hastalıkları nedeniyle yaşanan ağrılar tedavi ediliyor. Tedavinin ameliyatsız, ilaçsız ve iğnesiz bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle hastalar tarafından büyük rağbet görüyor. Tedaviyi uygulayan Uzman Fizyoterapist Merve Selen Öner ise hastaların daha ilk seansta ağrılarının ciddi ölçüde azaldığını söylediğini belirtti. Öner, "Fizyoterapist olarak kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Golgi Tendon Organı Stimülasyonu dediğimiz yöntemle tamamen ameliyatsız, acısız, vücudun herhangi bir bütünlüğü bozulmadan darbeleme yöntemiyle Golgi Tendon Organı'nı uyarıyoruz. Golgi Tendon Organı nedir, kasın normalde olması gereken boyutunun zamanla stres, başka sebepler, başka hastalıklar, pek çok sebepten dolayı bozulması sonucu kas büzüşüyor ve spazma giriyor. Bunu uyararak, darbeleme yöntemiyle uyararak tekrar eski görevini kazanmasını sağlıyoruz. Bu sayede ilk seanstan itibaren kişiler ameliyatsız, iğnesiz, acısız ağrısız hayatına geri dönüş sağlayabiliyor. Başta bel, boyun fıtığı olan kişiler bize başvuruyor. Kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları olanlar, çünkü ağrıdan dolayı muzdarip oluyor, yaşam kalitesinde önemli derecede azalma meydana geliyor. Bundan dolayı bize başvuruyorlar. " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık