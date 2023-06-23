GTOS Terapi yöntemi ile ağrılar ameliyatsız ve iğnesiz tedavi ediliyor
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BEL, boyun fıtığı, kas ve iskelet rahatsızlıkları nedeniyle ağrı yaşayan hastalar, GTOS Terapi yöntemi ile ameliyatsız ve iğnesiz şekilde tedavi ediliyor. Uzman Fizyoterapist Merve Selen Öner, "Yüzde 85 oranında ağrıda azalma meydana getirebiliyoruz."dedi.
GTOS Terapi yöntemi ile bel, boyun fıtığı ile kas, iskelet hastalıkları nedeniyle yaşanan ağrılar tedavi ediliyor. Tedavinin ameliyatsız, ilaçsız ve iğnesiz bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle hastalar tarafından büyük rağbet görüyor. Tedaviyi uygulayan Uzman Fizyoterapist Merve Selen Öner ise hastaların daha ilk seansta ağrılarının ciddi ölçüde azaldığını söylediğini belirtti. Öner, "Fizyoterapist olarak kendi kliniğimde hizmet vermekteyim. Golgi Tendon Organı Stimülasyonu dediğimiz yöntemle tamamen ameliyatsız, acısız, vücudun herhangi bir bütünlüğü bozulmadan darbeleme yöntemiyle Golgi Tendon Organı'nı uyarıyoruz. Golgi Tendon Organı nedir, kasın normalde olması gereken boyutunun zamanla stres, başka sebepler, başka hastalıklar, pek çok sebepten dolayı bozulması sonucu kas büzüşüyor ve spazma giriyor. Bunu uyararak, darbeleme yöntemiyle uyararak tekrar eski görevini kazanmasını sağlıyoruz. Bu sayede ilk seanstan itibaren kişiler ameliyatsız, iğnesiz, acısız ağrısız hayatına geri dönüş sağlayabiliyor. Başta bel, boyun fıtığı olan kişiler bize başvuruyor. Kas, iskelet sistemi rahatsızlıkları olanlar, çünkü ağrıdan dolayı muzdarip oluyor, yaşam kalitesinde önemli derecede azalma meydana geliyor. Bundan dolayı bize başvuruyorlar. " dedi.Tedavi sürecinden bahseden Öner, "Kaç seans gelmeleri gerektiğinde şu şekilde karar veriyoruz. 1 ila 3, 5 arasında biz bir seçim yaptırıyoruz. Ama bu kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bazıları tek seansta evet ben iyiyim diyebiliyor. Ama 3 seansta da fayda gördüğümüz oluyor, 5 seansta da. Bu tamamen kişinin mevcut olan rahatsızlıkları ve kas iskelet sistemindeki bozulmalara bağlı. Aynı zamanda kaslarda meydana gelen kısalmalar kısıtlılıklara göre değişiyor. Yani tamamen kişiden kişiye göre değişiyor. İlk seans sonrasında genellikle zaten farkı görüyoruz. Günlük yaşam aktivitelerine daha rahat oryante olduklarını söylüyorlar. Yaşam alanındaki konfor daha üst düzeye çıktığını söylüyorlar. Yaklaşık olarak yüzde 85 oranında ağrıda azalma meydana getirebiliyoruz." şeklinde konuştu. GTOS tedavisi gören Nida Bahçeci, "3 ay önce bel fıtığı teşhisi konuldu bana. Bu süre zarfında çok mutsuzdum ve umutsuzdum. Merve Selen hanımla tanıştım fizyoterapist olarak görüştüm kendisiyle. GTOS tedavisini uygulamaya karar verdim. İlk seanstan itibaren GTOS tedavisiyle birlikte ağrılarım azaldı. İkinci seansta yok denecek kadar azaldı ağrılarım. Fıtığım orta aşamadaydı. Yani ameliyattan bir önceki seviyeydi. Bu süre zarfında çok ağrılarım arttığı için bu işleme başvurduk ve şu an işlemden çok memnunum. GTOS tedavi almaya devam edeceğim. Ağrılarım çok azaldığı için günlük hayatımı da artık etkilememeye başladı. Bu süre zarfında aynı anda sosyal hayatım etkilenmedi." diye konuştu.