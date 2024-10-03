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Gripten Korunma Yöntemleri ve Bağışıklık Sistemi Güçlendirme Önerileri

Gripten Korunma Yöntemleri ve Bağışıklık Sistemi Güçlendirme Önerileri
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, gripten korunmanın en etkili yolunun güçlü bir bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çekerek dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersizin önemini vurguladı. Ayrıca, grip vakalarının artış gösterdiği okullarda alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, "Gripten korunmanın en etkili yolu, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve dengeli beslenmektir. Yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stresten kaçınmanın bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde önemli rolü vardır. Bunun yanında, bol sıvı tüketmek ve probiyotik açısından zengin gıdalarla beslenmek de bağışıklık sistemini desteklemektedir" dedi.

Liv Hospital Ankara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Berna Botan Yıldırım, grip vakalarının artışına dikkat çekti. Yakın temasın hastalıkları artırdığını söyleyen Dr. Yıldırım, "Hepimiz biliyoruz ki okullar, virüslerin hızla yayılabileceği ortamlardır. Özellikle çocuklar arasındaki yakın temas, yetersiz el hijyeni ve kalabalık sınıflar, grip gibi solunum yolu hastalıklarının hızla yayılmasına neden olabilmektedir. Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesiyle birlikte, sosyal mesafe ve maske kullanımı azaldığı için grip virüsünün de eski gücüne kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bağışıklık sistemimiz Covid-19 nedeniyle geçen birkaç yılda grip virüsüne karşı daha az uyarılmış olabilir. Bunun sonuçla daha fazla vaka ve daha ağır semptomlar anlamına gelebilmektedir" diye konuştu.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLANLARLA RİSK ARTMAKTADIR'

Bağışıklık sistemi zayıf bireylerin risk altında olduğunu belirten Dr. Yıldırım, "Grip özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için tehlike arz etmektedir. Özellikle okula giden çocuklar virüsü eve taşıyarak aile üyelerine bulaştırabilir. Yaşlı anneanneler, babaanneler, dedeler ya da kronik hastalıkları olan bireyler için bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. İnfluenza virüsü her yıl mutasyon geçirdiği için grip aşısı da her sezon yenilenir. Özellikle risk gruplarındaki bireyler ve çocuklar için aşı olmak önem teşkil eder. Grip aşısı hastalığı tamamen engellemese bile, semptomları hafifletir ve ciddi komplikasyonları önleyebilir. Aşı, aynı zamanda toplu bağışıklığın güçlenmesine de yardımcı olur, bu da salgının kontrol altında tutulmasını sağlar" dedi.

'OKULLARDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER'

Dr. Yıldırım, okulların açılmasıyla birlikte grip vakalarını azaltmak için alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: "El yıkama alışkanlığı: Çocuklara sık sık ellerini yıkamaları gerektiği hatırlatılmalı. Hijyenik sınıf ortamı: Sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve sık dokunulan yüzeylerin dezenfekte edilmesi sağlanmalı. Hasta öğrencilerin evde kalması: Grip belirtileri gösteren çocuklar okula gönderilmemeli, hastalıklarının tam olarak geçmesi beklenmeli. Grip aşısı teşviki: Veliler, çocuklarının ve kendilerinin grip aşısı olmaları için bilinçlendirilmelidir."

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMENİN YOLLARI

Gripten korunmanın en önemli yolunun bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söyleyen Dr. Yıldırım, "Gripten korunmanın en etkili yolu, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak ve dengeli beslenmektir. Yeterli uyku, düzenli egzersiz ve stresten kaçınmanın bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde önemli rolü vardır. Bunun yanında, bol sıvı tüketmek ve probiyotik açısından zengin gıdalarla beslenmek de bağışıklık sistemini desteklemektedir. Pandemi süreci bizlere sağlığın ve hijyenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Okulların açılmasıyla birlikte artması beklenen grip vakalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Bireysel ve toplumsal sağlığımız için kritik öneme sahiptir. Bu kış hem gripten korunmak hem de sevdiklerimizi korumak için basit ama etkili önlemleri hayatımıza dahil etmeli, özellikle kapalı alanlarda alışveriş merkezleri, hastane gibi maske kullanmayı ve mesafe kuralına uymayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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