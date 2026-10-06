Göz Çizdirme Değil, Göze Uygun Lazer Dönemi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Halk arasında “ göz çizdirme ” olarak bilinen lazer uygulamalarında kişiye özel değerlendirmenin önem kazandığını ifade eden Op. Dr. Cemalettin CABİ , “Aynı göz numarasına sahip iki kişiye aynı yöntemin uygulanması gerekmeyebilir. Kornea kalınlığı, korneanın şekli, göz yüzeyi, yaş, mevcut kırma kusuru ve kişinin günlük yaşam alışkanlıkları birlikte değerlendirilmelidir.” dedi.

“Önemli olan lazer olmak değil, doğru yöntemin belirlenmesi”

Lazer teknolojilerinin son yıllarda önemli ölçüde çeşitlendiğini belirten Op. Dr. Cemalettin CABİ, bugün No Touch Lazer, SMILE Pro ve SILK gibi farklı yöntemlerin kişinin göz yapısına göre değerlendirilebildiğini söyledi.

“Eskiden hastalar daha çok ‘Gözümü çizdirebilir miyim?’ diye soruyordu. Bugün ise doğru soru ‘Benim göz yapım için hangi yöntem uygun?’ olmalı. Çünkü modern refraktif cerrahide tek bir yöntemden değil, farklı göz yapılarına yönelik seçeneklerden söz ediyoruz.”

Günlük yaşam da değerlendirmeye dahil ediliyor

Lazer planlamasında kişinin mesleğinin, spor alışkanlıklarının, ekran kullanımının ve günlük yaşam beklentilerinin de dikkate alınabileceğini belirten Op. Dr. Cemalettin CABİ, ayrıntılı göz muayenesinin bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle kornea haritalaması ve göz yüzeyinin değerlendirilmesinin tedavi planlamasının temel parçalarından olduğunu söyleyen Op. Dr. Cemalettin CABİ, “Amaç yalnızca mevcut numarayı değerlendirmek değil; gözün yapısını bütün olarak analiz ederek kişiye uygun seçeneği belirlemektir.” ifadelerini kullandı.

“Teknoloji değişti, değerlendirme de değişti”

Göz lazeri konusunda geçmiş yıllardan kalan bilgilerin hastalarda yanlış beklentilere yol açabildiğini belirten Op. Dr. Cemalettin CABİ, sözlerini şöyle tamamladı:

“Göz lazerinde artık ‘herkese aynı işlem’ yaklaşımından söz etmiyoruz. Teknoloji geliştikçe seçenekler arttı, ölçüm sistemleri hassaslaştı. Bu nedenle önemli olan bir yöntemi önceden seçmek değil, detaylı muayene sonrasında göz yapısına uygun yöntemin hekim tarafından belirlenmesidir.”

Her cerrahi veya girişimsel işlemde sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İşlem öncesinde hekiminizden detaylı görüş almanız önerilir.