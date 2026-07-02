Görme engelli ebeveynler için "Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı" geliştirildi

Hitit Üniversitesinde, görme engelli ebeveynlerin çocuklarının aşı takibini daha kolay ve bağımsız şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla "Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı" geliştirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Emre Keleş ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Reşit Haboğlu, görme engelli ebeveynlerin çocuklarının sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmalarını sağlamak amacıyla proje geliştirdi.

Sesli hatırlatma sistemi, Braille alfabesi desteği ve akıllı takip özellikleriyle tasarlanan Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" olarak tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmazel, taşınabilir yapıda tasarlanan cihazın doğumdan itibaren 48 ay boyunca çocuğun aşı takvimini takip ettiğini belirtti.

Dijital kartın arka bölümünde Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı aşı takviminin Braille alfabesiyle yer aldığını, ayrıca üzerindeki butona basıldığında yaklaşan aşı tarihine kalan sürenin sesli olarak anons edildiğini anlatan Yılmazel, cihazın kablosuz bağlantı teknolojisiyle aile sağlığı merkezi personeli tarafından güncellenebildiğini aktardı.

Cihazın güvenilir bir takip mekanizması sunduğunun altını çizen Yılmazel, "Çocuğun aşı takvimi dijital ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınabiliyor. Aşı tarihine yaklaşıldığında cihaz, aşı uygulanıncaya kadar 24 saatte bir sesli uyarı vererek unutulmaların önüne geçmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Dijital kartın e-Nabız ve Sağlık Bakanlığının dijital sağlık altyapılarıyla entegre çalışabilecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Yılmazel, şunları kaydetti:

"Bu sayede şehir değiştiren veya farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ailelerin çocuklarının aşı takibi kesintisiz sürdürülebilecek. Görme engelli annelerin çocuklarının aşı süreçlerini bağımsız şekilde takip edebilmesine katkı sağlamayı amaçlayan dijital kartın sağlıkta erişilebilirlik uygulamalarına ve koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağına inanıyoruz."