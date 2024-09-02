Görenler gözlerine inanamadı! Kadın yüz gerdirme ameliyatıyla 30 yaş gençleşti
Türkiye'de rövaşta olan yüz gerdirme ameliyatı olarak adeta 30 yaş gençleşen kadınlara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın yüz gerdirme ameliyatıyla adeta gençlik haline döndü ve görenler tanımakta güçlük çekti.
Ünlü isimlerin sıkça yaptırmasıyla son yıllarda oldukça popüler olan yüz gerdirme ameliyatları gündemde düşmüyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda estetik operasyon yaptıran kadının değişimi akıllara durgunluk verdi.
Bir hastasına yüz gerdirme ameliyatı yapan doktor, öncesi ve sonrası halini paylaştı. Bir operasyon ve dolgularla adeta 30 yaş gençleşen kadını görenler ise gözlerine inanamadı. Kısa sürede gündem olan değişim için "Biraz daha gerdirse doğduğu yaşa gidecekmiş" ve "Kadın kısmından korkulur bu nasıl bir değişim" yorumunu yaptı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren de geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı geçirerek 10 yaş gençleşmişti.