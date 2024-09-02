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Görenler gözlerine inanamadı! Kadın yüz gerdirme ameliyatıyla 30 yaş gençleşti

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Türkiye'de rövaşta olan yüz gerdirme ameliyatı olarak adeta 30 yaş gençleşen kadınlara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın yüz gerdirme ameliyatıyla adeta gençlik haline döndü ve görenler tanımakta güçlük çekti.

Ünlü isimlerin sıkça yaptırmasıyla son yıllarda oldukça popüler olan yüz gerdirme ameliyatları gündemde düşmüyor. Sosyal medyada yayılan bir videoda estetik operasyon yaptıran kadının değişimi akıllara durgunluk verdi.

Bir hastasına yüz gerdirme ameliyatı yapan doktor, öncesi ve sonrası halini paylaştı. Bir operasyon ve dolgularla adeta 30 yaş gençleşen kadını görenler ise gözlerine inanamadı. Kısa sürede gündem olan değişim için "Biraz daha gerdirse doğduğu yaşa gidecekmiş" ve "Kadın kısmından korkulur bu nasıl bir değişim" yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren de geçtiğimiz aylarda yüz gerdirme ameliyatı geçirerek 10 yaş gençleşmişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Sağlık

Gençlik Türkiye Magazin Sağlık

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Yorumlar (4)

Cool Black:

Aynı kadın değil. Göz renkleri farklı ve aynı kadın olmadığını ortaya koyacak başka detaylar da var

17
0
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Kadir Tokay:

Haberler.com' un yerinde olsam bu haberi hazırlayan editöre sevgi ve saygılarımı sunarım. Çünkü türkçe' de rövaş diye bir kelime yok. Dogru kelime "Revaç"

6
1
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Talat Alcitepe:

milleti kandırmayın aynı kadın değil iyice dikkatli bakarsanız anlarsınız zaten

6
0
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Ocean Express cargo Ltd:

AYNI KADIN DEĞİL 1- yaşlı kadının kulakları yassı ve küçük genç kadının daha büyük 2-göz renkleri farklı 3- burun delikleri benziyor ama yaşlı kadının uzun genç kadının daka kısa insanları neden aptal yerine koymaya çalışırlar anlamıyorum

2
0
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