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Gölyaka'da Anne Sütü ve Emzirme Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Gölyaka'da Anne Sütü ve Emzirme Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, anne sütünün önemi ve emzirmenin teşvik edilmesi amacıyla bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, anne ve anne adaylarına doğru emzirme yöntemleri ve emzirmenin anne-bebek sağlığına faydaları hakkında bilgi verdi. Sağlık ekipleri, bu konuda toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının süreceğini açıkladı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, anne sütünün önemine dikkat çekmek ve emzirmeyi teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimindeki önemi konusunda bilgilendirme yapıldı. Anne ve anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, doğru emzirme yöntemleri ve emzirmenin anne ile bebek sağlığı açısından faydaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Sağlık ekipleri, anne sütü ve emzirme konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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