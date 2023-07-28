Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim yardımcısı atandı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına atanan Dr. Salih Çakıroğlu yeni görevine başladı.

Hastanenin başhekimi Sertan Acar, yaptığı açıklamada, hastanede sağlık personeli olarak uyum içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Ekiplerine dahil olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Çakıroğlu ile hastalara daha kaliteli hizmet vereceklerine gönülden inandığını belirten Acar, yeni görevine başlayan Çakıroğlu'na başarılar diledi.

Çakıroğlu da tüm sağlık ekipleriyle hastalara en iyi hizmeti vereceklerine inandığını ifade etti.