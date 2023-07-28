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Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yeni başhekim yardımcısı atandı

Sağlık Haberleri

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde Dr. Salih Çakıroğlu başhekim yardımcılığına atandı. Hastanenin başhekimi Sertan Acar, uyum içinde çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığına atanan Dr. Salih Çakıroğlu yeni görevine başladı.

Hastanenin başhekimi Sertan Acar, yaptığı açıklamada, hastanede sağlık personeli olarak uyum içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Ekiplerine dahil olan enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Çakıroğlu ile hastalara daha kaliteli hizmet vereceklerine gönülden inandığını belirten Acar, yeni görevine başlayan Çakıroğlu'na başarılar diledi.

Çakıroğlu da tüm sağlık ekipleriyle hastalara en iyi hizmeti vereceklerine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Fahri Haner - Sağlık

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Sağlık Haberler

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