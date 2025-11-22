Haberler

Gökçeada'da Bozuk Gıdalar Bulunan Şarküteri Mühürlendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapılan denetimlerde bozuk gıdalar bulunduğu iddia edilen bir şarküteri mühürlenerek 42 bin lira ceza kesildi. İşletmede hijyen şartlarının sağlanmadığı ve son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünlerinin bulunduğu tespit edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bozuk gıdaların bulunduğu iddia edilen şarküteri mühürlenerek, 42 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'da ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir şarküteride et ve et ürünlerinin, sütlerin ve kanatlı etlerinin uygun şartlarda muhafaza edilmemesi nedeniyle bozulduğu, son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğu ve işletmenin genel ile özel hijyen şartlarını sağlamadığı tespit edildi.

Mühürlenerek 42 bin lira idari para cezası uygulanan şarküterideki bozuk ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konularak, toplam 840 kilogram kanatlı eti, 1169 kilogram kırmızı et ve 112,5 litre süt imha edildi.

