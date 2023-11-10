Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, sosyal medyada yayılan 'Glutensiz beslenme' furyasının tehlikeli olduğunu ve gluten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmemesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medyada popüler olan 'Glutensiz beslenme' diyetleri tehlike saçıyor

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme:

"İnsanlar kafalarına göre bunun kararını vermemeli"

"Bütün hassasiyetler alerji değil"

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, sosyal medyada yayılan 'Glutensiz beslenme' furyasının çok tehlikeli olduğuna, gluten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Son dönemlerde sosyal medyada popülerleşen 'Glutensiz beslenme' furyası nedeniyle birçok kişi buğday, arpa ve çavdar yemiyor. Ancak uzmanlar ise gluten alerjisi olmayan kişilerin bu tarz beslenmesinin gereksiz olduğunu söylüyor.

"Bizim hayatınızdan sütü, glüteni çıkartın dememiz gerekiyor"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, "Glutenli ürünleri yediğinde oluşan hassasiyetlerin hepsi alerji değildir. Hangisi alerji hangisi hastalık onu doktorlar ile çözmek gerekiyor. İnsanlar kafalarına göre bunun kararını vermemeliler. Çölyak hastalığı varsa yada buğday ile ilgili bir alerjisi varsa ki biz bunları kan ve deri testiyle saptıyoruz. Çölyak olanları gastroenteroloji uzmanları biopsi ve bazı testler ile saptıyor. Bizim hayatınızdan sütü, glüteni çıkartın dememiz gerekiyor. Onun dışındakiler çok bilinçli hareket değil" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımız tek başına karar vermesin"

Sosyal medyadaki furyanın çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Dr. Çevirme, "Bazı hastalarımız Google üzerinden çözüm bulup glütensiz beslenmeye başlıyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. İnternet hekimliği yapılmasın istiyoruz. Bizlerin tanı koyması gerekiyor. Özellikle hastalık oluşturabilecek semptom varsa biz uzmanlar karar verelim. Hastalarımız tek başına karar verip tedavi yoluna gitmesinler" dedi.

Öte yandan Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Dr. Leyla Çevirme, mevsimsel geçiş nedeniyle alerji vakalarında artış yaşandığını söyledi.