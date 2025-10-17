Girişimsel Radyoloji ile Kanser Ağrısına Modern Yaklaşımlar

KANSER teşhisi ve tedavi sürecinin, yalnızca tıbbi değil; fiziksel ve duygusal açıdan da zorlu bir yolculuk olduğunu söyleyen Girişimsel Radyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Tevfik Güzelbey, "Bu süreçte hastaların en sık yaşadığı sorunlardan biri ise ağrıdır. Araştırmalara göre kanser hastalarının yarısından fazlası, tedavi süresince ya da hastalığın ilerleyen evrelerinde kronik ve şiddetli ağrılarla mücadele ediyor. Girişimsel radyoloji kanser ağrısında modern ve hedefe yönelik yöntemler sunuyor" dedi.

Medicana Ataköy Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Güzelbey, "Geleneksel yaklaşımlar çoğunlukla yüksek dozda ağrı kesici ilaçlara dayanıyor. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanımı; mide bulantısı, kabızlık, aşırı uyuşukluk ve dikkat dağınıklığı gibi yaşam kalitesini düşüren yan etkilere yol açabiliyor. Girişimsel radyoloji, kanser ağrısı tedavisinde klasik yöntemlerin yanında kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

'İĞNE DELİĞİNDEN GİREREK AĞRININ KAYNAĞINA MÜDAHALE EDEBİLİYORUZ'

Medicana Ataköy Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Güzelbey, "Girişimsel radyolojide, Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve ultrason gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanarak, iğne deliğinden girerek ağrının kaynağına müdahale edebiliyoruz. Amaç, ağrı sinyallerini taşıyan sinir düğümlerini geçici ya da kalıcı olarak bloke etmektir. Böylece beynin 'ağrı var' sinyalini alması engellenir. Kanser ağrısı, çoğunlukla tümörün sinirlere baskı yapması veya organların yapısını bozması sonucu ortaya çıkar. Özellikle karın ve pelvis bölgesinde görülen kanserler, hastaların yaşam kalitesini en çok etkileyen ağrı tipleri arasındadır. Bu ağrılar sırta, bele ve bacaklara yayılabilir; uyku düzenini bozabilir ve beslenmeyi zorlaştırabilir. Bu noktada girişimsel radyoloji uzmanları devreye girer ve ağrı kaynağına yönelik blokajlar uygular" diye konuştu.

'KANSERİN YERLEŞİM BÖLGESİNE GÖRE YÖNTEM DEĞİŞİYOR'

Doç. Dr. Tevfik Güzelbey, kanser ağrısının yerleşim bölgesine göre farklı blokaj yöntemlerinin uygulanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çölyak Gangliyon Blokajı: Karın boşluğunun üst kısmındaki en büyük sinir ağına yapılan bu blokaj, özellikle pankreas kanseri ağrısının tedavisinde altın standart kabul edilir. Hastaların yüzde 70–90'ında belirgin bir ağrı azalması sağladığı bilinmektedir.

"Splanik Gangliyon Blokajı: Çölyak blokajına alternatif veya tamamlayıcı olarak uygulanır. Özellikle yan etki riski yüksek olan hastalarda tercih edilebilir.

"Lomber Gangliyon Blokajı: Alt karın, pelvis ve bacaklara yayılan ağrıların tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

"İmpar Gangliyon Blokajı: Rektum, anüs, mesane, prostat ve kadın genital organı kanserlerinde görülen inatçı ağrılarda etkilidir. Kuyruk sokumunun önündeki küçük sinir düğümünün bloke edilmesiyle, hastaların oturması, yürümesi ve tuvalet ihtiyacını gidermesi çok daha kolay hale gelir."

YAŞAM KALİTESİ ÖNEM TAŞIYOR

Doç. Dr. Güzelbey, "Kanser tedavisinin hedefi yalnızca hastalığı yenmek değil, hastaların bu zorlu süreçte yaşam kalitesini mümkün olan en yüksek düzeyde tutmaktır. Girişimsel radyoloji, minimal invaziv yöntemlerle ağrıyı kontrol altına alarak hem fiziksel hem de psikolojik açıdan rahatlama sağlar" dedi.