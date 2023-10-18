Giresun'da Hasta Yakınlarından Doktora Saldırı: 2 Gözaltı

GİRESUN'da ameliyat sonrası servise çıkan hastanın yakınları, Uzm. Dr. Mehmet Karadayı'ya yumrukla saldırdı. Doktor başına aldığı darbe ile yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede tedavi gören bir hasta, görevli Uzm. Dr. Mehmet Karadayı'nın katıldığı ameliyat sonrası üroloji servisine kaldırıldı. Serviste hastasını muayene eden Karadayı, iddiaya göre; kendileri ile ilgilenmediğini öne süren hasta yakınlarının yumruklu saldırısına uğradı. Hastanenin güvenlik görevlileri, olaya müdahale etti. Başına aldığı darbeyle yaralanan Karadayı, aynı hastanede tedavi edildi. Doktor tedavisinin ardından taburcu edilirken, A.İ. ile H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN KINAMA

Şüphelilerin polisteki sorgusu sürerken, İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut, kurumun resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu tür çirkin saldırıları gerçekleştirenlerin adalet karşısında en ağır cezayı almaları için soruşturma kurumumuzca da yakinen takip edilecektir. Yaşanan olayı bir kez daha kınıyoruz" dedi.

'BU TİP SALDIRILAR HEKİMLERİN MOTİVASYONUNU BOZMAKTA'

Giresun Tabipler Odası üyeleri de bugün hastane önünde toplanarak, yaşananlara tepki gösterdi. İl Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Erhan Demirelli, "Tek gayesi, hastalarına yardım etmek ve onları tekrar sağlığına kavuşturmak olan meslektaşımız Dr. Mehmet Karadayı'ya yapılan bu haince saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tip saldırılar hekimlerin motivasyonunu bozmakta, çalışma şevkimizi yok etmektedir. Motivasyonu kırılan ve çalışma şevki kalmayan bir hekimin hiçbir hastasına faydası olamaz. Bunun sıkıntısını da sonuçta hastalarımız ve vatandaşlarımız çekmektedir. Bugün burada meslektaşımız Mehmet Karadayı'ya vurulan yumruk; hepimize, hekimlik mesleğine vurulmuş bir yumruktur. Bu yumruk sadece hekimlere değil; vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetine de vurulmuştur" diye konuştu. (DHA)