Giresun'da denizde kalp krizi geçiren kişi tedavi altına alındı
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Giresun'un Piraziz ilçesinde denize giren Sercan Karadeniz, kalp krizi geçirerek hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından kıyıya çıkarılan Karadeniz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Giresun'un Piraziz ilçesinde denizde kalp krizi geçiren kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Sercan Karadeniz (38), Eğrice mevkisinde denize girdi.
Suda bir süre sonra hareketsiz kalan Karadeniz, yakınları tarafından kıyıya çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Karadeniz, sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Sağlık