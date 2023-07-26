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Gezmeye çıktığı dağda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Sağlık Haberleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde gezmek için çıktığı dağda düşerek yaralanan bir kişi askeri helikopterle kurtarıldı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağa gezintiye çıkan M.S. düşerek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmasına başladı. Arazinin dik ve kayalık olması sebebiyle Konya 3. Ana Jet Üssü'nden helikopter talep edildi. Yaralı gelen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gezmeye çıktığı dağda mahsur kalan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde gezmek için çıktığı dağda düşerek yaralanan bir kişi askeri helikopterle kurtarıldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Karapınar ilçesi Oymalı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağa gezintiye çıkan M.S. düşerek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışmasına başladı. Arazinin dik ve kayalık olması sebebiyle Konya 3. Ana Jet Üssü'nden helikopter talep edildi. Yaralı gelen helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Karapınar Konya Sağlık Haberler

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