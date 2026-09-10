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Gercüş’te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Gercüş’te Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri
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Batman’ın Gercüş ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında hafta boyunca toplumun her kesimine hitap eden geniş kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerine imza attı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında hafta boyunca toplumun her kesimine hitap eden geniş kapsamlı bilgilendirme ve farkındalık etkinliklerine imza attı.

"Sağlıklı birey, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek" anlayışıyla yürütülen çalışmalarda, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı. Sağlık farkındalığı oluşturmak amacıyla yürütülen bu çalışmada, anne ve çocuk sağlığı, düzenli aşılanma ve güvenilir bilgiye erişim, bağımlılıkla mücadele, kronik hastalıkların takibi, aktif yaşam ile obezite önleme ve kanserde erken teşhisin önemi vurgulanarak vatandaşlara bilgilendirme ve tansiyon ölçümü gibi koruyucu sağlık hizmetleri sunuldu. Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, hafta boyunca yürütülen bu faaliyetlerle koruyucu hekimlik anlayışını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, ilçede daha sağlıklı bir geleceğe yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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