Uşak'ta bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam, staj yapan aşçılık öğrencisi tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Genç öğrenci nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı böyle kurtardı

UŞAK - Uşak'ta bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam dükkanda staj yapan aşçılık öğrencisi tarafından kurtarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Uşak'ta bir lokantada çorba içen yaşlı adamın soluk borusuna yemek parçası kaçtı. O sırada lokantada staj yapan Uşak Fatih Sultan Mehmet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Aşcılık Bölümü öğrencisi Bekir Ok müşterisinin zor nefes aldığını fark etti. Müşterisinin yanına giderek önce sırtına vurdu. Müdahalenin yetersiz olduğu fark eden Ok, sosyal medyadan öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak müşterinin nefes borusunun açılması sağladı.