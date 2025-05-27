Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Standı Açtı

Gemerek'te Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Standı Açtı
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Gemerek ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, obezite ve sigara bırakma konularında bilgi verme amacıyla Toplum Sağlığı Merkezi tarafından stant kuruldu. Dr. Tayyip Ünal ve Dr. Hatice Doğan, vatandaşları bilgilendirdi.

Gemerek ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi standı kuruldu.

Halk sağlığını koruma ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, Gemerek Toplum Sağlığı Merkezi tarafından kurulan stantta, vatandaşlara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), obeziteyle mücadele ve sigarayı bırakma konularında bilgi verildi.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tayyip Ünal ve Dr. Hatice Doğan'ın bilgi verdiği standa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Halk sağlığını korumaya yönelik bu tip çalışmalarını devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Erhan Aksoy - Sağlık
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