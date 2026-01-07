Gelin, kaynanasına karaciğerini bağışladı

GİRESUN'da karaciğerinde kitle tespit edilen Ayşe Öztürk'e (59) gelini Tuğba Öztürk (34) karaciğerini bağışladı. Tuğba Öztürk, "Sonuç olarak bir insan hayatıydı. Buna kayıtsız kalamazdı kimse diye düşünüyorum" dedi.

Geçen yıl 10 Aralık'ta sırt ağrısı şikayetiyle kentteki hastanelere başvuran Ayşe Öztürk'e doktorların yaptığı tetkiklerde karaciğerinde kitle tespit edildi. Bunun üzerine Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. OMÜ Karaciğer Nakli Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Oğuzhan Özşay ve Doç. Dr. Kağan Karabulut tarafından muayene edilen Ayşe Öztürk'e, karaciğer nakli yapılması gerektiği belirlendi. Nakil için ilk olarak Öztürk'ün oğlu Şenol Öztürk (40) gönüllü oldu ancak doku uyumu uygun çıkmadı. Bunun üzerine Ayşe Öztürk'ün gelini Tuğba Öztürk donör olmak istedi ve yapılan tetkiklerde uyum sağlandı. 17 Aralık 2025'te canlı vericili karaciğer nakli başarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 25 kişilik bir ekibin görev aldığı ameliyat sonrası hem vericinin hem de alıcının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

'CANLIDAN ORGAN BULMAK OLDUKÇA ZOR'

Ameliyat sonrası hastayı ziyaret eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Organ yetersizliği insanlar için ciddi sorunlara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu. Hem ülkemizin ekonomisinde hem iş güç kaybında hem de yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bazı hastalarımızın maalesef ilaçla veya cerrahi yolla tedavisi olmuyor. Tek çözüm organ veya doku nakli oluyor. Bu durumda da hocalarımız devreye giriyorlar. Tabi bunun için kadavradan nakil bulmak, alıcı bulmak nispeten kolay olsa da canlıdan organ bulmak oldukça zor. Tabi bunun başlıca nedeni halkımızın bu konuda bilinçsiz olması" diye konuştu.

2025 YILINDA 4'ÜNCÜ KEZ CANLIDAN KARACİĞER NAKLİ

Canlıdan yapılan karaciğer naklinin 2025 yılında 4'üncü kez yapıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Aydın, "Bu işi yapan Doç. Dr. Oğuzhan Özşay Hocamız ve tabii ekibi. Çünkü canlıdan organ nakli yapmak büyük bir iş. Zor bir iş. Ekip gerektiriyor. Yaklaşık 25 kişi kadar bu ekip de çalışıyor. Sadece organ nakli esnasında. 2 ameliyathane odası gerekiyor. Yoğun bakımda arkadaşlarımız ayrıca çalışıyorlar. Anestezi ekibimiz var. Hepsi birlikte bir ekip halinde çalışıyorlar ve 2019 yılından beri bu canlı nakilleri yapıyorlar. Yaklaşık toplamda 82 tane karaciğer nakli oldu. 76 tanesinin kadavradan olduğunu hatırlıyorum. 6 tanesi de canlıdan ama 2025 yılında bu nakiller hız kazandı ve 20 adet sadece karaciğer nakli yapıldı. Bunun dışında hatırladığım kadarıyla 596 tane de böbrek nakliniz var bugüne kadar üniversitemizde. Biz işte bugün bu yıl 4'üncü canlı karaciğer nakli olan hastamızı ziyaret ettik. Kendisinin durumu oldukça iyi. Bu yıl itibarıyla 1396 kişi organ bağışında bulundu, üniversitemizin rehberliğinde. Bu konuya oldukça önem veriyoruz. Ancak şunu bilmeliyiz ki ülkemizde yaklaşık 33 bin kişi organ bekliyor. Onlar için tek umut, başka seçenekleri yok. ve onlara hepimizin bağış yapması gerekiyor ki, özellikle canlı bağışlar dediğim gibi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

HAYALİM CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİYDİ

Nakli gerçekleştiren Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, "OMÜ Fakültesi Karadeniz Bölgesi'nde karaciğer nakli yapılan tek merkez. 2018 yılında buraya geldiğimde bir hayalin peşinde koşarak geldim. Bu hayalime destek veren rektör hocam başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarım var. Çok geniş bir ekibimiz söz konusu. Bu hayal, canlı vericili karaciğer nakliydi. Karadeniz'de nakil yapılan, karaciğer nakli yapılan tek merkez. Aynı zamanda canlı vericili nakil yapılan tek merkez konumunda olmak ve bunun gururunu yaşıyorum ben şu anda. Canlı vericili karaciğer naklinin başlangıç aşamasındayız. Bu gururu yaşamamda yardımcı olduğu için rektör hocam ve tüm hastane personelinde Kağan Hocama tüm ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Organ bağışı, kadaverik karaciğer nakli, son dönem karaciğer yetmezliği olan hastalar için daha önemli. Fakat canlı vericili karaciğer nakli bir gereklilik ülkemizde bunun artarak devam edeceğinin müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Gelininden aldığı karaciğer ile hayata tutunan Öztürk, "Gelinimden Allah razı olsun. Tuttuğu altın olsun" ifadelerini kullandı.

Ayşe Öztürk'ün oğlu Şenol Öztürk, "Süreç annemle başlayan bir süreç oldu. Ben de sağlıkçıyım, çalıştığımız hastaneye başvurduk. Tetkikler yaptık. Ondan sonra da hocalar karaciğerde bir kitle olduğunu tespit etti. Daha sonra tomografi çekindikten sonra OMÜ'ye geldik ve Oğuzhan ve Kağan hocalarımıza başvurduk. Onlar da karaciğerde kitle olduğunu ve nakil olması gerektiğini söylediler. Ben karaciğerimi verebileceğimi söyledim ama benimki uymadı, eşiminki uydu. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra da ameliyat olundu ve şu anda sağlık durumları çok iyi" diye konuştu.

Kaynanasına karaciğerini veren gelin Tuğba Öztürk ise "Sonuç olarak bir insan hayatıydı. Buna kayıtsız kalamazdı kimse diye düşünüyorum. Organ naklinin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu insan birebir yaşayınca daha çok önemli olduğunu görüyor. O yüzden insanlar buna daha dikkat etmeli" dedi.

