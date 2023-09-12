Gebze'de Kalp Krizi Geçiren Bekçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görevli bekçi Sefa Yelek, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Yelek'in yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.