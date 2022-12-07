Gebelik testinde tükürük yöntemi! Yüzde 95 doğru sonucu gösteriyor

Kovid-19 test kitlerini yapmak için kullanılan teknolojiye dayalı hamilelik testini geliştiren İsrailli bir biyoteknoloji şirketi, test kitlerinin önümüzdeki yılın başlarında bu bölgelerde satışa sunulacağını söyledi.

BİR PARÇA TÜKÜRÜK YETİYOR

Tükürük testi, geleneksel gebelik testleri kadar basit işliyor. Daha az zahmetli olan test kitini kullanmak da çok kolay. Kişiler test kitinin bir parçasını tükürük toplamak için birkaç saniye ağzında tutuyor ve bir numuneyi test tüpüne sokuyor.

Fotoğraf: Salignostics

SÜREÇ DİĞER YÖNTEMLERLE AYNI İŞLİYOR

10 dakikadan kısa bir süre sonra sonuç netleşiyor. Pek çok idrar bazlı test gibi, tükürük testi de gebelik hormonu ß-hCG'nin (İnsan Koriyonik Gonadotropin) varlığını saptamak için adet gecikmesinin ilk gününde alınabilir. Yüzde 95 oranında doğru sonuç verdiği belirtirken hamilelik testte de çift çizgi kuralı aynı.